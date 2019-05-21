Глава РУСАДА рассказал о прячущихся от тестов из-за допинга россиянах

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что допинг стал неотъемлемой частью спорта. Слова функционера приводит «Р-Спорт».

По словам Гануса, рост числа российских спортсменов, нарушивших правила о доступности для допинг-тестирования, в 2018 году составил более 100 процентов по сравнению с 2017-м. «Это значит, что наши спортсмены отстраняются просто из-за того, что они нарушают эти правила», — заявил глава РУСАДА.

Также Ганус признался, что отдает себе отчет в том, что часть спортсменов, избегающих тестирования, на самом деле принимают запрещенные препараты.

В ноябре 2015 года РУСАДА было лишено соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) после допингового скандала в российском спорте. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018 года.

В марте Ганус, ставший главой РУСАДА в августе 2017-го, заявил, что россиянам необходимо добывать медали честным путем. Также он призвал к чистоте отечественного спорта.

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