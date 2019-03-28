В России начали бороться с допингом плакатами

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) опубликовало годовой отчет с иллюстрацией, на которой была показана разница между употребляющими допинг спортсменами и нет. Изображение появилось в Telegram-канале журналиста Василия Конова.

«Посмотри на себя в зеркало жизненных ценностей. Определи, с какой стороны зеркала борьбы с допингом ты находишься. Пора выйти из зазеркалья допингового кризиса. РУСАДА — за честный спорт», — говорится в описании. Запись иллюстрирует картинка, на которой тренер держит отрубленную голову спортсмена с медалью.

В ноябре 2015 года РУСАДА было лишено соответствия кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA) после допингового скандала в российском спорте. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018 года. После этого генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что России необходима новая программа по борьбе с допингом. По его мнению, спортсменов необходимо учить добывать медали честным путем.

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