Макларен предсказал выявление сотен случаев допинга в России

Канадский юрист Ричард Макларен, составивший доклад о существовании в России допинг-системы, считает, что анализ данных московской антидопинговой лаборатории приведет к выявлению новых нарушений. Его слова передает Daily Pioneer.

«Конечно, это всего лишь догадка. Но на мой взгляд, речь идет о 300 или даже 600 случаях нарушений антидопинговых правил», — считает Макларен.

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17 января Всемирное антидопинговое агентство (WADA) получило в свое распоряжение данные московской лаборатории. Изначально предполагалось, что передача информации произойдет до 31 декабря 2018 года. Отсрочка выполнения данной операции оказалась обусловлена техническими проблемами: оборудование экспертов WADA не было должным образом сертифицировано.

Передача WADA данных лаборатории — условие сохранения Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) своего статуса. Организация была восстановлена в правах в сентябре 2018-го.

Макларен руководил формированием специального доклада WADA о функционировании в России допинг-системы. Канадский юрист в основном опирался на показания Григория Родченкова — бежавшего из России в 2015 году бывшего главы московской лаборатории. Обнародование доклада привело к санкциям в отношении российских организаций и спортсменов. В частности, сборная России не смогла принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Допущенные до Игр отечественные спортсмены состязались в статусе «олимпийских атлетов из России».

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