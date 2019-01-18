WADA достались данные московской антидопинговой лаборатории

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) успешно завершили работу по извлечению данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом сообщается на сайте организации.

Полученная информация, как утверждается в пресс-релизе WADA, позволит установить, кто из российских спортсменов действительно применял запрещенные препараты. Данные вывезены с территории России, их проанализируют специалисты агентства.

Первоначально данные лаборатории должны были быть переданы WADA до 31 декабря 2018-го. Несоблюдение сроков было негативно встречено рядом спортивных чиновников. В частности, Трэвис Тайгерт, возглавляющий Антидопинговое агентство США (USADA), призвал отстранить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Препятствием в предоставлении данных экспертам WADA было отсутствие разрешительной документации для их оборудования. При содействии российской стороны этот вопрос был решен.

РУСАДА вернули его статус в сентябре 2018-го. Обязательным условием его сохранения было предоставление данных московской лаборатории.

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