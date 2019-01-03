«Чистые» спортсмены призвали к изоляции российского спорта

Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) выступила с заявлением относительно проблем с получением доступа для ее экспертов к данным Московской антидопинговой лаборатории. Текст приведен на сайте агентства.

Эксперты комитета призывают к отстранению Российского антидопингового агентства (РУСАДА), так как 31 декабря требование по предоставлению доступа к данным лаборатории так и не было выполнено. В заявлении подчеркивается, что более мягкие санкции будут свидетельствовать о том, что WADA не выступает на стороне «чистых» спортсменов.

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1 января с таким же требованием выступил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт. Он подчеркнул, что никто не удивлен тем, что российская сторона «проигнорировала дедлайн».

27 декабря сообщалось, что основное препятствие в предоставлении экспертам WADA доступа к данным было преодолено. Сотрудники агентства получили необходимую разрешительную документацию для оборудования, чтобы применять его на территории России.

Получение доступа к данным лаборатории было одним из требований WADA к восстановленному в правах РУСАДА. Российскому агентству вернули его статус в сентябре 2018-го.