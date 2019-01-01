Глава МОК отказался повторно наказывать Россию

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Олимпийский комитет России уже понес достаточное наказание. Об этом говорится в его новогоднем заявлении на сайте организации.

По его словам, во время зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи Россия систематически манипулировала национальной антидопинговой системой, и отстранение ОКР от Игр-2018 в Пхенчхане стало наказанием для страны.

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27 декабря сообщалось, что РУСАДА удастся избежать новой дисквалификации. Оборудование сотрудников WADA было сертифицировано в соответствии с российским законодательством, и они получили доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В случае если бы они не получили информацию до 31 декабря 2018 года, российскому спорту грозила изоляция.

Ранее 1 января Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт выступил за отстранение Российского антидопингового агентства, поскольку «российская сторона проигнорировала дедлайн».

В 2015 году исполком WADA объявил, что РУСАДА не соответствует Кодексу организации. Решение было пересмотрено в сентябре текущего года в пользу российского агентства.

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