Российский спорт избежит изоляции

Согласованы технические детали передачи данных Московской антидопинговой лаборатории специалистам Всемирного антидопингового агенства (WADA), сообщает ТАСС.

Российские власти урегулировали вопрос о сертификации оборудования сотрудников WADA. Отсутствие разрешительной документации мешало им начать работу по получению данных лаборатории, хотя специалисты прибыли в Москву еще 17 декабря. Министр спорта России Павел Колобков отметил, что данные мероприятия согласованы со Следственным комитетом России. Он также выразил надежду, что у WADA и российской стороны единое видение по разрешению проблемы.

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27 декабря глава Российского антидопингового агенства (РУСАДА) Юрий Ганус обратился к президенту страны Владимиру Путина, уведомив главу государства о проблеме отсутствия у технических экспертов WADA доступа к данным лаборатории. По словам Гануса, под угрозой оказалось будущее российского спорта. В Кремле его опасения не разделили.

В 2015 года WADA объявило о несоответствии РУСАДА кодексу организации. Агентство пересмотрело решение в сентябре 2018-го в пользу российской стороны.

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