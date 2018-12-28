Кремль ответил на опасения о крахе российского спорта

В Кремле ознакомлены с обращением главы Российского антидопингового агентства Юрия Гануса по поводу предоставления экспертам WADA доступа к данным московской антидопинговой лаборатории, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РБК в пятницу, 28 декабря.

По словам Пескова, многие высказанные Ганусом опасения беспочвенны. Пресс-секретарь президента пояснил, что Ганус «не совсем в курсе» рабочего процесса между сторонами.

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В любом случае эта экспертная точка зрения будет приниматься во внимание, заверил представитель Кремля.

27 декабря стало известно о письме Юрия Гануса на имя президента страны Владимира Путина. Гендиректор антидопингового агентства считает, что российский спорт находится «у края пропасти». Причина, по его словам, кроется в проблеме с допуском членов WADA к допинг-пробам российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год. Если вопрос не будет решен до конца месяца, РУСАДА лишится статуса соответствия. Это может привести к отстранению российских спортсменов от участия во всех международных соревнованиях, пояснил он.

В 2015 году исполком WADA объявил, что РУСАДА не соответствует Кодексу организации. Решение было пересмотрено в сентябре текущего года в пользу российского агентства.

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