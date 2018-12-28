Противник российского спорта отреагировал на возможность изоляции РУСАДА

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отреагировал в Twitter-аккаунте на обращение генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса к президенту России Владимиру Путину.

Спортсмен написал, что у РУСАДА осталось четыре дня для того, чтобы предоставить членам Всемирного антидопингового агентства (WADA) возможность для сбора данных из базы Московской антидопинговой лаборатории. Биатлонист отметил, что если российская стороны не уложится в срок, то WADA необходимо вновь отстранить РУСАДА.

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18 декабря WADA приступило к сбору данных из базы Московской антидопинговой лаборатории, однако не смогло завершить работу, так как их оборудование не было сертифицировано согласно российскому законодательству. Если WADA не получит доступ в обозначенные сроки, РУСАДА вновь лишится статуса соответствия. Генеральный директор организации Юрий Ганус в письме на имя Путина предсказал отечественному спорту изоляцию при подобном исходе.

Самуэльссон — известный противник восстановления российского спорта, выступающий за бойкот биатлонных соревнований на территории России. В частности, в прошлом сезоне он отказался участвовать в этапе Кубка мира в Тюмени.

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