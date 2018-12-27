Названы последствия изоляции российского спорта

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева выразила мнение, что ситуация с российским спортом близка к критической. Ее слова приводит ТАСС.

Исинбаева заявила, что российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях из-за ситуации c Всемирным антидопинговым агентством (WADA). «И тогда об Олимпиаде-2020 можно забыть, а тот нейтральный статус, который был у наших олимпийцев в Пхенчхане, окажется недоступен для тех, кто хотел бы выступить в Токио», — сказала она.

Материалы по теме Не те дорожки Российский спорт унизили и оправдали. Но война с допингом продолжается

По словам бывшей прыгуньи, если российская сторона не выполнит поставленные WADA условия, это станет катастрофой для отечественного спорта. Олимпийская чемпионка отметила, что в отношении России будут введены санкции, и тогда для атлетов «наступит траур».

18 декабря WADA приступило к сбору данных из базы Московской антидопинговой лаборатории, однако не смогло завершить работу, так как их оборудование не было сертифицировано согласно российскому законодательству. Если WADA не получит доступ в обозначенные сроки, Российское антидопинговое агентство вновь лишится статуса соответствия.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!