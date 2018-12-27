Лучшая российская легкоатлетка выразила готовность тренироваться за рубежом

Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выразила готовность тренироваться в другой стране, если прохождение допинг-контроля на территории России будет невозможно. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка заявила, что начнет поиски другой страны, куда будет дозволен въезд допинг-офицеров. По ее словам, российские атлеты обязаны находиться под контролем антидопинговых служб, а значит, она будет жить за границей до тех пор, пока ситуация в России не нормализуется.

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Ласицкене подчеркнула, что не планирует менять гражданство, однако хочет выступать на международных соревнованиях. «Пропуск сезона и нахождение дома приведет к тому, что в дальнейшем я вообще не смогу выступать на международной арене до полного восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики», — отметила она.

18 декабря сотрудники Всемирного антидопингового агентства (WADA) начали работу по сбору данных из базы Московской антидопинговой лаборатории, однако не смогли завершить процесс, так как их оборудование не было сертифицировано согласно российскому законодательству. Если WADA не получит доступ в обозначенные сроки, Российское антидопинговое агентство вновь лишится статуса соответствия.

Ласицкене выигрывала чемпионат мира в 2015 и 2017 годах. В 2018-м она была номинирована на звание спортсменки года по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

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