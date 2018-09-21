Макларен высказался об отказе WADA «подчинить Россию»

Глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен поделился мнением относительно решения в восстановлении в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его слова передает CBC.

«В ходе всех событий они отказались от шанса подчинить Россию. WADA попала в трудную ситуацию, когда решила вести себя практично в такой ситуации. Посмотрим, какую реакцию это вызовет в мире. Но сейчас мы видим, что множество спортсменов отрицательно относятся к произошедшему», — отметил Макларен.

20 сентября исполком WADA большинством голосов поддержал решение восстановить статус РУСАДА. До конца года российская сторона обязана предоставить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. В противном случае РУСАДА может быть вновь лишено статуса.

15 сентября было обнародовано письмо президента WADA Крэйга Риди на имя министра спорта России Павла Колобкова. В нем агентство обещало восстановить РУСАДА в правах при условии, что Россия примет выводы комиссии Макларена и предоставит доступ к подозрительным пробам из Московской антидопинговой лаборатории. Колобков в свою очередь cогласился с требованиями

РУСАДА признали не соответствующим Кодексу WADA в 2015 году. После этого разгорелся допинговый скандал, который привел к отстранению ряда отечественных спортсменов и лишению их возможности участвовать в ОИ-2016. Перед стартом Игр-2018 Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России. Из-за этого отечественные спортсмены вынуждены были выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

Расследование о наличии в России поддержки допинга проводилось под руководством Макларена и опиралось на данные, предоставленные бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, покинувшего Россию в 2016 году. В США россиянин стал информатором WADA.

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