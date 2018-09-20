США призвали к глобальным реформам WADA из-за восстановления статуса России

Генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт в обращении, опубликованном на сайте организации, отказался принять факт восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА). По его мнению, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) необходимо реформировать.

«Сегодняшнее решение WADA восстановить РУСАДА нанесло удар по всем чистым атлетам мира. Решение агентства вернуть статус стране, которая не приняла двух условий по восстановлению, неприемлемо. WADA сегодня показало: мы ставим интересы небольших групп спортивных чиновников выше прав миллионов чистых спортсменов и надежд миллиардов болельщиков», — пишет Тайгерт.

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Глава USADA подчеркнул, что WADA в нынешнем виде не соответствует запросам спортсменов из ряда стран. «На прошлой неделе атлеты всего мира показали, какого WADA они хотят. Спортсмены из Германии, Австралии, Нидерландов, Канады, Великобритании и США потребовали от агентства быть сильным, независимым и уверенным. Они хотят, чтобы Международный олимпийский комитет стоял в стороне от WADA. Они хотят, чтобы WADA имело силу и решимость, чтобы делать свою работу: очищать спорт и восстанавливать веру миллиардов фанатов и спортсменов по всему миру», — заявил Тайгерт, призвав к глобальному реформированию Всемирного агентства.

Ранее 20 сентября исполком WADA поддержал восстановление РУСАДА. Глава WADA Крейг Риди отметил, что до конца года агентство должно получить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории, иначе членство РУСАДА будет вновь приостановлено. USADA ранее выступило против восстановления российской организации.

Двумя условиями по восстановлению РУСАДА были принятие Россией выводов комиссии под руководством Ричарда Макларена и предоставление доступа к базе данных и подозрительным допинг-пробам Московской антидопинговой лаборатории. Согласно опубликованной 15 сентября переписке Риди с министром спорта Павлом Колобковым, Россия согласилась с этими условиями.

РУСАДА признали не соответствующим Кодексу WADA в 2015 году. После этого разгорелся допинговый скандал, который привел к отстранению некоторых спортсменов и лишению их возможности участвовать в ОИ 2016 года. Перед Играми-2018 Международный олимпийский комитет отстранил сборную России. Из-за этого российские спортсмены выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом и в статусе «Олимпийских атлетов из России».

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