WADA восстановило российский спорт

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди подтвердил, что исполком организации большинством голосов поддержал восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его слова приводятся в Twitter-аккаунте международной организации.

«Сегодня большинство членов исполкома WADA приняли решение восстановить РУСАДА в соответствии с кодексом комитета по рассмотрению соблюдения правил агентства (КПР) и в соответствии с согласованным процессом», — заявил Риди.

Глава WADA отметил, что до конца года агентство должно получить доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории. «Если до конца года база данных не будет предоставлена, РУСАДА вновь будет лишено своего статуса», — добавил он.

Заседание исполкома прошло в четверг, 20 сентября, на Сейшельских островах. В состав исполкома входят 12 человек, включая Риди.

15 сентября было опубликовано письмо президента WADA министру спорта России Павлу Колобкову относительно ситуации с РУСАДА. Агентство обещало восстановить РУСАДА в правах, если Россия примет выводы комиссии Ричарда Макларена и предоставит доступ к пробам из Московской антидопинговой лаборатории, которые вызывали подозрения. Колобков cогласился с требованиями агентства.

РУСАДА признали не соответствующим Кодексу WADA в 2015 году. После этого разгорелся допинговый скандал, который привел к отстранению некоторых спортсменов и лишению их возможности участвовать в ОИ-2016. Перед Играми-2018 Международный олимпийский комитет отстранил сборную России. Из-за этого отечественные спортсмены выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом и в статусе олимпийских атлетов из России.

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