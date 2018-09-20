WADA сделало первый шаг к восстановлению РУСАДА

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим кодексу организации. Об этом в четверг, 20 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Заседание исполкома WADA проходит на Сейшельских островах. В состав исполкома входят 12 человек, включая президента агентства Крейга Риди.

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20 сентября генеральный директор Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт призвал расформировать исполком WADA из-за ситуации с РУСАДА. По его словам, агентство «не должно быть на побегушках» у Международного олимпийского комитета.

15 сентября «Би-би-си» обнародовало письмо президента WADA Крейга Риди, адресованное министру спорта России Павлу Колобкову и касающееся восстановления РУСАДА в правах. WADA обещало восстановить РУСАДА, в случае если российская сторона примет выводы комиссии Ричарда Макларена и предоставит доступ к вызывающим подозрения пробам из Московской антидопинговой лаборатории. Отмечалось, что Колобков cогласился выполнить требования агентства.

РУСАДА было признано не соответствующим Кодексу WADA в 2015 году. Последовавший допинговый скандал привел к дисквалификации некоторых спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Ряд российских атлетов лишился возможности выступить на Играх-2016. Перед ОИ-2018 сборная России получила дисквалификацию от Международного олимпийского комитета. В результате отечественные спортсмены выступали в Пхенчхане под нейтральным флагом и в статусе «Олимпийских атлетов из России».

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