Родченков назвал восстановление российского спорта катастрофой

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков в статье для USA Today высказался против восстановления полноценного членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в организации.

«WADA не должно верить манипуляциям и лживым заявлениям Министерства спорта — органа Кремля, который помогал внедрять допинговую систему и лгал о соблюдении правил. Если агентство восстановит РУСАДА, это будет катастрофой для чистого спорта», — утверждает Родченков.

Информатор называет РУСАДА главным компонентом допинговой системы. Он признал, что был ее частью, и теперь, по его словам, хочет сыграть роль в восстановлении разрушенной антидопинговой системы. «Доклад Ричарда Макларена успешно задокументировал факт мошенничества русских. Я считаю важным напомнить, что российские власти обязаны принять все его тезисы и предоставить доступ ко всем данным и анализам в Московской лаборатории», — написал Родченков.

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15 сентября британское издание «Би-би-си» опубликовало текст письма президента WADA Крейга Риди и генерального директора организации Оливера Ниггли министру спорта России Павлу Колобкову. В нем предлагалось компромиссное решение по РУСАДА. Согласно условиям, агентство восстановят в правах, если Россия примет выводы комиссии Ричарда Макларена и предоставит доступ сотрудникам WADA не ко всем допинг-пробам из опечатанной Московской антидопинговой лаборатории, а только к тем, которые вызывают подозрения. Колобков ответил согласием.

На следующий день WADA объявило, что Комитет по соответствию рекомендовал исполкому восстановить российское агентство.

Изначально для возвращения лицензии РУСАДА от России требовалось выполнить два условия: признать выводы комиссии Макларена и предоставить полный доступ к базе данных и допинг-пробам Московской лаборатории.

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».

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