Опубликован ответ России на особое письмо WADA

Немецкий журналист, разоблачитель допинговых скандалов Хайо Зеппельт опубликовал в своем Twitter ответ министра спорта России Павла Колобкова на предложения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.

«Чтобы двигаться вперед, чтобы восстановить соответствие РУСАДА требованиям WADA, я согласен принять два оставшихся условия дорожной карты, которые были упомянуты в вашем письме от 22 июня», — говорится в российском ответном письме.

Отмечается, что Россия полностью принимает решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года, основанное на выводах доклада комиссии Самуэля Шмида о государственной поддержке допинга в России.

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«Мы предоставим как можно скорее независимому эксперту, назначенному по согласованию с WADA и Следственным комитетом, доступ (под наблюдением Следственного комитета и при условиях сохранения целостности данных) к подлинной копии данных московской системы управления лабораторной информацией (LIMS) и необработанных аналитических данных, упомянутых в вашем письме», — пишет Колобков.

Точные сроки начала работы эксперта в Москве не называются. Министр спорта подчеркивает, что это произойдет после восстановления РУСАДА в правах и получения согласия Следственного комитета России.

Ранее 15 сентября британское издание «Би-би-си» опубликовало текст письма президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди и генерального директора организации Оливера Ниггли министру спорта России Павлу Колобкову. В нем предлагалось компромиссное решение по РУСАДА. Согласно условиям, комитет восстановят в правах, если Россия примет выводы комиссии Ричарда Макларена и предоставит доступ сотрудникам WADA не ко всем допинг-пробам из опечатанной Московской антидопинговой лаборатории, а только к тем, которые вызывают подозрения.

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».

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