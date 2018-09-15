Спорт
 
Последние новости
Названы самые цивилизованные страны
В США прокомментировали интервью «отравителей» Скрипалей
Это’о забил дебютный гол ударом пяткой
Украинский министр рассказал об экзистенциальном конфликте с Россией
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей
Активиста Pussy Riot Верзилова вывезут из России
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Астрономов заподозрили в утаивании данных о грядущей катастрофе
Нашпигованную иглами клубнику подбросили в австралийские магазины
Новости партнеров

Опубликован ответ России на особое письмо WADA

Перейти в «Мою Ленту»

Немецкий журналист, разоблачитель допинговых скандалов Хайо Зеппельт опубликовал в своем Twitter ответ министра спорта России Павла Колобкова на предложения Всемирного антидопингового агентства (WADA) по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.

«Чтобы двигаться вперед, чтобы восстановить соответствие РУСАДА требованиям WADA, я согласен принять два оставшихся условия дорожной карты, которые были упомянуты в вашем письме от 22 июня», — говорится в российском ответном письме.

Отмечается, что Россия полностью принимает решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года, основанное на выводах доклада комиссии Самуэля Шмида о государственной поддержке допинга в России.

«Мы предоставим как можно скорее независимому эксперту, назначенному по согласованию с WADA и Следственным комитетом, доступ (под наблюдением Следственного комитета и при условиях сохранения целостности данных) к подлинной копии данных московской системы управления лабораторной информацией (LIMS) и необработанных аналитических данных, упомянутых в вашем письме», — пишет Колобков.

Точные сроки начала работы эксперта в Москве не называются. Министр спорта подчеркивает, что это произойдет после восстановления РУСАДА в правах и получения согласия Следственного комитета России.

Ранее 15 сентября британское издание «Би-би-си» опубликовало текст письма президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейга Риди и генерального директора организации Оливера Ниггли министру спорта России Павлу Колобкову. В нем предлагалось компромиссное решение по РУСАДА. Согласно условиям, комитет восстановят в правах, если Россия примет выводы комиссии Ричарда Макларена и предоставит доступ сотрудникам WADA не ко всем допинг-пробам из опечатанной Московской антидопинговой лаборатории, а только к тем, которые вызывают подозрения.

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Кодексу WADA. Дальнейшие разбирательства привели, в частности, к дисквалификации некоторых российских спортсменов и лишению их медалей Олимпиады 2014 года. Сборная России не была допущена Международным олимпийским комитетом к Играм-2018 в Пхенчхане, спортсмены представляли команду «Олимпийских атлетов из России».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
В отказе восстанавливать российский биатлон в правах обнаружился след Родченкова
США призвали WADA не восстанавливать Россию в правах
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня

«Хочешь облизать мне пальцы ног?»

Звезды UFC собрались в Москве. Их ждет беспощадная битва
19:58Сегодня

Это’о забил дебютный гол ударом пяткой

15:36Сегодня

Мэйуэзер объявил о возвращении в бокс и реванше с Пакьяо

10:3310 сентября

Украинский боец UFC поведал об обвинениях в измене и решении стать россияином

Спорт00:01 4 сентября

«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»

Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
17:32Сегодня

«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA

14:11Сегодня

Авторитетный судья высказался против Серены Уильямс

09:4610 сентября

Тимати указал Нурмагомедову на его неправоту

Спорт00:0113 сентября

«Плевать я хотел, что за звезда передо мной»

Наказавшего Серену Уильямс судью продолжают травить. Но он не сексист
15:20Сегодня

Опубликовано особое письмо WADA России

10:18Сегодня

Действующего чемпиона России сравнили с «Титаником»

13:1510 сентября

Российский хоккеист сломал маску вратарю броском шайбы

Россия
Смутное время
В России можно возродить не только дуэли, но доносы и ссылку в Сибирь
Российский регион объявил тендер на «фабрику троллей»
Боли патриотов
Российские больницы хотят лишить зарубежной техники. Выживут ли пациенты?
Определено главное препятствие для счастья россиян
Верзилов очнулся
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
Россия проигнорирует требования США об инспекциях по химоружию
Все материалы
Мир
«Шпиль поехали посмотреть»
 
В США прокомментировали интервью «отравителей» Скрипалей
Названы самые цивилизованные страны
Бельгия выдала финансировавшего ИГ россиянина
США назвали поставки летального оружия Киеву обычным бизнесом
Красный дед
Зачем Ким Ир Сена забрали в Советский Союз, а потом вернули обратно
Названа главная угроза для Европы
Все материалы
Бывший СССР
Никол Пашинян«Я только с русскими помирился! Поймаем его, опозоримся»
В Армении передумали сажать врагов режима. Дружба с Россией оказалась важнее
Сетевой батальон
В Эстонии появились кибервойска. Как и с кем они будут воевать?
Задержанный по делу об убийстве Захарченко оказался агентом СБУ
Украинский министр рассказал об экзистенциальном конфликте с Россией
В Киеве избили рассматривающего дело о преступлениях на Майдане судью
В убийстве Захарченко нашли след западных спецслужб
Порошенко посчитал победой Украины отказ от российского экспорта
Все материалы
Экономика
Нахлебались
Россияне умирают от питьевой воды. На ее очистку нужны миллиарды
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Банк России подсчитал плюсы повышения пенсионного возраста
Раскрыты детали плана борьбы с ростом цен на бензин
Китай бросил все силы на торговую войну
«Звезда» стала единственным исполнителем строительства ледоколов «Лидер»
Китай присоединился к антироссийским санкциям
Все материалы
Силовые структуры
«Сломить и унизить»
Тюремщик организовал карательный отряд из заключенных и держал в страхе всю зону
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
В Дагестане ликвидировали трех боевиков
Россиянин на спор прострелил себе ногу
Двух сестер Хачатурян признали вменяемыми
В Петербурге объявился охотящийся на проституток подражатель Синей Бороды
Все материалы
Наука и техника
Последний крестцовый поход
Самая сексуальная героиня видеоигр снова спасает мир: Shadow of the Tomb Raider
Новое золото
Что показала Apple на главной презентации года
Выворачивай карманы
Apple показала iPhone Xs и другие новинки. Они очень дорогие
В России появятся беспилотные боевые вертолеты
В появлении урагана «Флоренс» обвинили людей
Раскрыты странные свойства «ядерных макарон»
В Англии нашли следы исчезнувшего континента
Все материалы
Спорт
«Хочешь облизать мне пальцы ног?»
Звезды UFC собрались в Москве. Их ждет беспощадная битва
Опубликован ответ России на особое письмо WADA
Это’о забил дебютный гол ударом пяткой
Мэйуэзер объявил о возвращении в бокс и реванше с Пакьяо
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Авторитетный судья высказался против Серены Уильямс
Опубликовано особое письмо WADA России
Все материалы
Культура
«Паттинсон — абсолютно бесстрашный актер»
Кто снял самый смешной вестерн года
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Ариана Гранде прокомментировала смерть Мака Миллера
Элджей отменил концерт в Дагестане
Названа причина смерти Михаила Асафова
Джамшут из ситкома «Наша Russia» стал бомжом и сделал ремонт приютившей его даме
Угрожавшего расправой из-за концертов Крида дагестанца задержали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Посылка в Америку из России от Вована»
Американцы слушают российскую музыку и едят шашлык. Русские на них зарабатывают
Ведущую прогноза погоды «утопили» в прямом эфире
Найден способ взломать любой компьютер в мире
Честный ответ школьника в домашнем задании покорил пользователей сети
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Киселев разразился колонкой об «отвратительной мерзости» Киркорова и Баскова
Карты Google «расчленили» целующихся влюбленных
Все материалы
Ценности
Грязное яблоко
Пикачу, БДСМ и обрезки: что творилось на подиумах Нью-Йорка
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Полные нули
Они одевались как колхозники и занимали первый ряд на модных показах
Директор пригрозил школьницам домогательствами и попросил переодеться
У модели начались роды прямо во время показа
Модель напомнила миру о популярном в 90-х аксессуаре
Ким Кардашьян разделась вслед за Пэрис Хилтон и опозорилась
Все материалы
Путешествия
Солсберийский соборВ гости к Скрипалю
Что делать в Солсбери, если вы не отравитель
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Москвичам предложили бесплатную корейскую еду
Самолет с пассажирами сел в Астане и загорелся
Названа самая популярная примета российских туристов
Тело россиянки 30 лет пролежало на Эльбрусе
Все материалы
Из жизни
Война внутри
В их машинах грязь, разруха и вонь. Этого никто не хочет замечать
Астрономов заподозрили в утаивании данных о грядущей катастрофе
Нашпигованную иглами клубнику подбросили в австралийские магазины
Американец в шутку подарил дочери лотерейный билет и обеспечил ее на всю жизнь
Мужчина прожил четверть века с инструментом в животе
Пекарь полюбил сладкое и дожил до ста лет
Уж лучше волком
Он вырос среди зверей. Возвращение к людям принесло ему только боль
Все материалы
Портсигар в руле
Забытые технологии: опция для автомобилей, делавшая курение за рулем чуть менее опасным
Тупак и его колеса
Знаменитого рэпера Тупака Шакура убили ровно 22 года назад — на чем он ездил?
Неудавшаяся замена Гелендвагена
Чем был и чем стал Mercedes GLE — первый в мире премиальный кроссовер
Что ты такое?
Если бы Lamborghini был автобусом — минивэн для рок-звезд за 200 000 долларов
Раскрыта внешность электричеcкого кроссовера BMW iNEXT
Самый доступный Mercedes-AMG: первые изображения
Марка DS представила компактный кроссовер 3 Crossback
Все материалы
Дом
Съем без правил
Он бросил работу в Apple и стал гениальным фотографом
Ноль без палочки
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир
Золотые стены
Зачем россияне вкладывают последние деньги в жилье
Раскрыта стоимость самой дешевой съемной квартиры Москвы
Обозначен предел стоимости жилья на главном курорте Крыма
Получить ипотеку станет сложнее
Состоятельные россияне начали массово влезать в долги из-за жилья
Все материалы