В отказе восстанавливать российский биатлон в правах обнаружился след Родченкова

Двукратный олимпийский чемпион Виктор Маматов заявил, что отказ Международного союза биатлонистов (IBU) восстанавливать полное членство Союза биатлонистов России (СБР) объясняется новыми утверждениями бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Слова Маматова приводит ТАСС.

Бывший спортсмен находится в Хорватии в составе российской делегации на конгрессе IBU. В ходе заседания было решено не восстанавливать членство СБР. «Перед голосованием был представлен доклад, в котором приводились слова Родченкова о том, что бывший президент СБР Александр Тихонов рассказывал кому-то из наших руководителей, что Россия передавала большие деньги для президента IBU Андерса Бессеберга и генерального секретаря IBU Николь Реш, чтобы они замяли допинговые скандалы. Это сразу послужило сигналом для проверки в штаб-квартире IBU, обысков и расследования в отношении Бессеберга», — рассказал Маматов.

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По его словам, услышав фамилию Тихонова, заседающие начали переговариваться. «Это сразу ударило по нам, все сразу начали уточнять, о чем идет речь. Но мы сами об этом первый раз услышали», — отметил Маматов.

В апреле Родченков заявил, что между СБР и IBU существует сговор. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) утверждал, что в преддверии Олимпийских игр в Сочи в организации манипулировали данными биопаспортов российских спортсменов. По его словам, в IBU отказывались открывать антидопинговые дела против биатлонистов, несмотря на то, что в их биологических паспортах фиксировались аномальные показатели.

Родченков переехал в США в 2016 году. В интервью газете The New York Times он заявил о якобы имевшем место нарушении российскими атлетами антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Родченков настаивал на функционировании в России допинг-системы, поддерживаемой государством. Позже Родченков стал информатором WADA. Дальнейшие разбирательства привели к отстранению сборной России от Игр в Пхенчхане.

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