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Родченков объявился после сплетен о его самоубийстве

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Григорий Родченков

Американский юрист Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, от лица клиента выступил с заявлением на заседании Хельсинкской комиссии США по вопросам соблюдения международных норм в области прав человека. Его слова приводит Inside the Games.

«Я вновь хочу извиниться перед всем миром за то, какую роль я сыграл в российской допинговой системе, спонсируемой государством. В то время, когда я руководил Московской антидопинговой лабораторией, приказы поступали мне от верхушки российских властей», — говорится в заявлении Родченкова.

По словам информатора WADA, руководство страны сообщило ему, что Россия должна побеждать любой ценой. «Отказаться выполнять приказ означало бы подписать себе смертный приговор. Надеюсь, что мое решение рассказать правду приведет к реформам», — отметил он.

27 июня РИА Новости сообщило о попытке Родченкова свести счеты с жизнью. Однако Уолден опроверг эту информацию, а впоследствии выяснилось, что источником этих сведений стал материал с пародийного сайта ИА «Панорама».

Родченков в 2016 году бежал в США, где стал информатором WADA. Его показания о якобы имевших место махинациях с допингом на Олимпиаде в Сочи легли в основу доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Макларена. В результате работы комиссии ряд российских атлетов не смогли принять участия в международных соревнованиях.

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