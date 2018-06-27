Бывший глава московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков попытался покончить с собой. Об этом сообщает РИА Новости.

Информация о случившемся приводится с ссылкой на источник в правоохранительных органах. Инцидент имел место 19 июня. Родченков пытался свести счеты с жизнью, находясь в квартире, арендованной Федеральным бюро расследований. В качестве одного из факторов, подтолкнувших россиянина к суициду рассматривается иск от трех биатлонисток на сумму 30 миллионов долларов. В американских СМИ о произошедшем не сообщается.

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Изначально публикация о попытке самоубийства Родченкова появилась на сайте RT 27 июня 2018 года. Издание сообщило о произошедшем, ссылаясь на слова вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова. В цитате Ионова, которую приводит RT, содержатся фрагменты из новости пародийного сайта ИА «Панорама», опубликованной 19 июня 2018 года. На момент написания новости Ионов был не доступен для комментария «Ленте.ру».

9 февраля Родченков предстал в новом облике. Бывший глава московской антидопинговой лаборатории пошел на изменение внешности из-за страха за свою жизнь.

Родченков бежал в США в 2016 году. Ученый стал информатором WADA, рассказав о систематических нарушениях антидопинговых правил в России во время Олимпиады в Сочи, а также функционировании в стране допинг-системы. Показания Родченкова легли в основу доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена. Ряд российских спортсменов лишились возможности участия в международных стартах из-за расследования агентства. В частности, от участия в Олимпиаде в Пхенчхане была отстранена сборная России. Отдельные спортсмены были допущены до Игр и выступали на соревнованиях в Южной Корее в нейтральном статусе.

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