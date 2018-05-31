Родченков нашел допингиста в сборной России по футболу

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал, что один из игроков, входящих в расширенный список кандидатов в сборную России на чемпионат мира 2018 года, был частью допинговой программы. Об этом сообщает The Independent.

«Я руководил всем процессом допинг-контроля. Мутко как мой начальник сказал не трогать футболистов, а "если у вас какие-то проблемы, сообщайте мне". В программу допинг-контроля было включено 34 футболиста на юношеском, молодежном и взрослом уровне. Важно, что их все еще расследуют. Из нынешнего состава сборной я узнаю только одно имя», — заявил Родченков.

По словам информатора WADA, Мутко дал ему указание не трогать футболистов и следить, чтобы никто из них не был наказан за допинг. Большинство нарушителей якобы принимали кортикостероиды, отмечается в материале.

Родченков в декабре 2017-го заявлял о сокрытии положительных допинг-тестов 34 российских футболистов. ФИФА провела расследование и не нашла доказательств антидопинговых нарушений российской стороной.

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