Родченков объяснил изменение внешности во время интервью CBS

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал интервью американскому телеканалу CBS, для которого попросил максимально изменить его внешность. По его словам, это было сделано из соображений безопасности.

«Есть информация, что моя жизнь находится под угрозой. Мы предприняли все необходимые шаги», — пояснил Родченков в эфире передачи «60 минут». Отвечая на уточняющие вопросы ведущего, он заявил, что его многие хотят убить, и вообще, по его словам, на его родине многих убивают.

Канал также опубликовал анонс программы, в котором показано, как Родченкову (или мужчине, представившемуся его именем — прим. «Ленты.ру») наносят грим. Кроме того, на интервьюируемого надели бронежилет.

CBS отмечает, что грим не позволяет увидеть, как информатор WADA выглядит сейчас.

В интервью Родченков снова рассказал о государственной системе допинга в России и пояснил, как именно подменялись пробы спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году.

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Ранее пластический хирург проанализировал изменение внешности бывшего директора «Антидопингового центра». «Просто немного скорректированы контуры нижней трети. Но следы пластической операции всегда можно заметить. Выполнить операцию, чтобы на освидетельствовании она была не раскрыта, нельзя. Всегда какие-то рубцы есть, просто надо знать, где искать» — заключил врач.

В 2016 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории переехал в США. В интервью изданию The New York Times он рассказал о якобы имевшем место использовании российскими атлетами запрещенных препаратов на Играх в Сочи и функционировании в России допинг-системы под контролем государства, после чего стал информатором WADA.

Расследование, основанное на показаниях Родченкова, привело к недопуску сборной России к Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсменам, не связанным с допинг-скандалом, разрешили участвовать в Играх без использования национальной символики.

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