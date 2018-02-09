Родченков сменил личину

@60Minutes / Twitter

В эфире американского канала CBS появился анонс шоу «60 минут», где на экране, предположительно, появляется информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков. Ролик опубликован в Twitter-аккаунте передачи. Программа выйдет в эфир 11 февраля.

По информации телеканала, ученый попросил специалистов загримировать себя с целью избежать возможного преследования со стороны российских властей. Кроме того, информатор WADA избавился от усов и перекрасил волосы. На видео заметно, что перед интервью на Родченкова надевают бронежилет.

В 2016 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории переехал в США. В интервью изданию The New York Times он рассказал о якобы имевшем место использовании российскими атлетами запрещенных препаратов на Играх в Сочи и функционировании в России допинг-системы под контролем государства, после чего стал информатором WADA.

Расследование, основанное на показаниях Родченкова, привело к недопуску сборной России к Олимпиаде в Пхенчхане. Спортсменам, не связанным с допинг-скандалом, разрешили участвовать в Играх без использования национальной символики.

Открытие Олимпийских игр в Южной Корее состоится 9 февраля. Соревнования продлятся до 25 февраля.

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