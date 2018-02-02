Родченкова сочли борцом за правое дело и помогли деньгами

На краудфандинговой платформе GoFundMe идет сбор средств в поддержку информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Инициаторами кампании выступили члены FairSport — организации, которая оказывает помощь конфиденциальным источникам, раскрывающим случаи употребления допинга. За полгода им удалось собрать 29971 доллар из запрашиваемых 500 тысяч. Самое большое пожертвование сделал пользователь Тэйлор Крэндалл, три месяца назад отдавший пять тысяч долларов.

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Организаторы краудфандинга пишут, что Родченков на самом деле «веселый, умный и отважный», несмотря на то, что руководил российской системой сокрытия положительных допинг-проб. «После бегства в США он нуждается не только в защите, но и в команде, которая поддержит его во время расследований и обеспечит всем необходимым в иммиграции, пока он борется с мошенничеством и коррупцией», — говорится в описании.

30 января в интервью немецкому телеканалу ARD Григорий Родченков отметил, что ему не стыдно за сделанные им вещи. «Я сказал людям правду. Россия — это страна, где уже давно нет стыда и морали. Мне стыдно, что я русский», — добавил он. Ученый рассказал, что отечественная система применения запрещенных веществ зародилась в 1980 году и с тех пор только прогрессировала.

Родченков переехал в США зимой 2016 года, а в мае того же года дал интервью The New York Times, в котором обвинил российских победителей и призеров Олимпиады-2014 в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о якобы существовавшей в России государственной системе допинга. После этого он стал информатором WADA.

Его обвинения привели к началу расследования, в результате которого несколько российских олимпийцев и все паралимпийцы пропустили Игры в Рио-де-Жанейро. Кроме этого, Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

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