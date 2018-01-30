Путин назвал Родченкова придурком и пожелал ему здоровья

Президент России Владимир Путин считает, что нельзя основывать обвинения в адрес Москвы на показаниях информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова. Об этом он заявил в ходе встречи с доверенными лицами в Москве, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Теперь поймали этого придурка Родченкова, вытащили его туда [в США]. Послушайте, у человека явно проблемы и с законом — он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить, вместо этого его назначили руководить российской антидопинговой лабораторией», — отметил Путин.

Он также напомнил, что у Родченкова «были попытки суицида». «Ну, дай ему Бог здоровья, пусть поправится. Ну, это же о чем-то говорит. Это говорит о проблемах, и все основано на показаниях этого человека, которому можно ли доверять вообще», — добавил глава государства.

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В декабре прошлого года в ходе большой пресс-конференции Путин заявил, что назначение Родченкова на пост директора «Антидопингового центра» (московская антидопинговая лаборатория) было ошибкой.

С января 2016-го Родченков находится в США под защитой ФБР. В Соединенных Штатах ученый сделал ряд резонансных заявлений о массовых допинговых махинациях в России, которые легли в основу расследований WADA и Международного олимпийского комитета. По итогам разбирательств российская сборная была отстранена от Олимпиады-2018; на Играх смогут выступить под олимпийским флагом только те россияне, которые докажут, что не применяли допинг.

Родченков руководил «Антидопинговым центром» с 2005 по 2015 год. На посту директора лаборатории его в 2006-м утвердила комиссия Федерального агентства по физкультуре и спорту (Росспорт). В тот период это ведомство возглавлял двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, ныне депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту.

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