Накануне Олимпиады Родченков принялся разоблачать российских спортсменов

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал интервью телеканалу ARD. Об этом в своем Twitter сообщил автор серии документальных фильмов о допинге в российском спорте, немецкий журналист Хайо Зеппельт.

«В первой части нового документального фильма ARD „Doping Top Secret“ сегодня (29 января, — прим. «Ленты.ру»): первое интервью информатора Григория Родченкова после того, как ему пришлось скрываться в США из соображений безопасности», — написал Зеппельт. Он не уточнил, что именно Родченков рассказал журналистам.

Материалы по теме Русская моча против стукача Он кормил чемпионов допингом и стал главным врагом России

23 января Родченков дал показания в Спортивном арбитражном суде против российских спортсменов. По информации «Комсомольской правды», он общался с судьями по видеосвязи, при этом его лицо было скрыто экраном, а видны только руки.

Мы спросили читателей ВКонтакте об отношении к деятельности Родченкова:

Григорий Родченков переехал в США в январе 2016-го и стал информатором WADA. Он обвинил российских победителей и призеров Олимпийских игр-2014 в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о якобы существовавшей в России государственной системе допинга.

После этого началось расследование, в результате которого российские тяжело- и легкоатлеты пропустили Игры в Рио-де-Жанейро, а паралимпийская сборная была дисквалифицирована в полном составе. Помимо этого, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!