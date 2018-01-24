Адвокат Артем Пацев, представляющий интересы российских спортсменов в Спортивном арбитражном суде (CAS), заявил, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков запутался в собственных показаниях. Об этом он написал в своем аккаунте на Facebook.

«Слушания были непростыми и эмоциональными. Родченков, как и ожидалось, запутался в собственных показаниях и в собственных многочисленных версиях "государственной схемы". Надеюсь, арбитры это учтут», — сообщил Пацев.

По его словам, судьи CAS «внимательно слушают все, что говорится на заседаниях», в отличие от членов комиссии Дениса Освальда, которые «откровенно подремывали и даже похрапывали».

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Слушания в отношении 39 атлетов, обвиняемых в нарушении антидопинговых правил, продлятся до 27 января. В первый день Родченков выступал по видеосвязи, при этом его лицо было скрыто экраном, а видны только руки. Спортсменам не дали возможность задать ему вопросы.

Родченков — бывший глава Московской антидопинговой лаборатории. Он переехал в США в январе 2016-го и стал информатором WADA, обвинив победителей и призеров Олимпийских игр-2014 из России в употреблении запрещенных препаратов, и рассказал о якобы государственной системе допинга в стране.

После этого началось расследование, в результате которого российские тяжело- и легкоатлеты пропустили Олимпийские игры-2016, а паралимпийская сборная была дисквалифицирована в полном составе. Помимо этого, исполком Международного олимпийского комитета (МОК) отстранил сборную России от участия в Олимпиаде-2018.

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