Путин признал ошибкой решение дать работу Родченкову

Назначение Григория Родченкова на пост директора «Антидопингового центра» (московская антидопинговая лаборатория) было ошибкой, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на большой пресс-конференции, которая проходит в Москве в четверг, 14 декабря, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Как так получилось, что такой субъект оказался во главе антидопинговой структуры? Ошибка, конечно, тех, кто это сделал. Я знаю, кто это сделал, но что теперь об этом говорить», — сказал глава государства.

Путин также задался вопросом, как Родченкову удавалось привозить в Россию допинг из США и Канады, и отметил, что для него как выходца из спецслужб такая ситуация является странной. «Как его пропускали через таможню при таком жестком контроле? Он же годами все это делал. Конечно, возникают всякие мысли на этот счет», — добавил он.

Президент отметил, что пребывание ученого в США под контролем американских спецслужб является минусом для Москвы. «Что они там с ним делают? Какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно? Это просто смешно», — подытожил российский лидер.

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С января 2016-го Родченков находится в США под защитой ФБР. В Соединенных Штатах ученый сделал ряд резонансных заявлений о массовых допинговых махинациях в России, которые легли в основу расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного олимпийского комитета. По итогам разбирательств российская сборная была отстранена от Олимпиады-2018; на Играх смогут выступить под нейтральным флагом только те россияне, которые докажут, что не применяли допинг.

Родченков руководил «Антидопинговым центром» с 2005 по 2015 год. На посту директора лаборатории его в 2006-м утвердила комиссия Федерального агентства по физкультуре и спорту (Росспорт). В тот период это ведомство возглавлял двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов, ныне депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту.

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