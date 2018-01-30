Родченков пожалел о принадлежности к русским

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал о последствиях проделанной им работы. Слова Родченкова приводит Deutschlandfunk.

«Менталитет россиян остался прежним. Это менталитет обмана, лжи и отрицания. Сейчас много говорится о том, что Россия делает большие шаги вперед, чтобы российские спортсмены стали самыми "чистыми" в мире. Конечно, это просто пропаганда для народных масс», — заявил информатор WADA.

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Родченков также отметил, что ему не стыдно за сделанные им вещи. «Я сказал людям правду. Россия — это страна, где уже давно нет стыда и и морали. Мне стыдно, что я русский», — добавил он.

Ученый также рассказывал, когда в отечественный спорт был внедрен допинг. По его мнению, система применения запрещенных веществ зародилась в 1980 году и с тех пор только прогрессировала.

Родченков переехал в США зимой 2016 года и стал информатором WADA. Он обвинил российских победителей и призеров Олимпиады-2014 в употреблении запрещенных препаратов и рассказал о якобы существовавшей в России государственной системе допинга.

Его обвинения привели к началу расследования, в результате которого ряд российских олимпийцев и все паралимпийцы пропустили Игры в Рио-де-Жанейро. Кроме этого, Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

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