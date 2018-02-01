Родченков не смог вразумительно ответить на вопросы суда

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков во время допроса в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делам 39 российских спортсменов не смог дать четкие ответы на ряд поставленных вопросов. Об этом сообщает ТАСС.

«Допрос Родченкова длился несколько часов, за это время было много сказано и, безусловно, арбитры сделали свои выводы на основании того, что он говорил. Некоторые вопросы были прокомментированы им с вопросительным знаком. Так что коллегия арбитров своим решением дала оценку его показаниям», — заявила адвокат российских спортсменов Анна Козьменко.

CAS 1 февраля удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014. Суд восстановил результаты спортсменов, показанные ими на соревнованиях в Сочи.

Родченков также давал показания. Во время суда он выступал по видеосвязи, при этом его лицо было скрыто, а видны только руки. Спортсменам не дали возможности задать ему вопросы.

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