Адвокат Родченкова поблагодарил бога за недопуск россиян на Олимпиаду

Джим Уолден, адвокат информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) не допустить российских спортсменов до участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом он написал в Twitter-аккаунте.

«Слава богу, что CAS показал некоторое подобие честности», — сказал Уолден.

Адвокат также высказался о роли Международного олимпийского комитета в деле российских спортсменов. «МОК зависит от России, как наркоман от героина. Уверен, что сейчас телефон Томаса Баха разрывается от звонков и сообщений из России. Это печальная история. Это решение — очень маленький проблеск надежды», — добавил он.

«Следование олимпийской мечте означает нулевую терпимость к допингу. Ни МОК, ни CAS это не продемонстрировали. Олимпийские идеалы — это засохший виноград на лозе», — отметил Уолден.

Ранее 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск до Олимпийских игр в Пхенчхане. Суд отказался считать отстранение россиян МОК санкцией, назвав его «правомерным решением».

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