МОК поддержал решение не допустить российских спортсменов на Олимпиаду

Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Николь Хевертц прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отказать в апелляции на недопуск к Олимпийским играм 47 россиянам. Ее слова в пятницу, 9 февраля, приводит ТАСС.

«Мы очень удовлетворены этим решением. Оно очень важно для всего олимпийского движения», — сказала Хевертц.

Глава комиссии не стала разглашать подробностей слушания: «Не могу вдаваться в детали, но мне понравилось то, как CAS оценил наши аргументы. Мы очень довольны».

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Представители Всемирного антидопингового агентства также одобрили вердикт CAS. По их словам, это решение стало приятной новостью для агентства.

Раннее 9 февраля CAS не удовлетворил апелляции 45 российских спортсменов и двух тренеров на недопуск до Олимпийских игр в Пхенчхане. Суд отказался считать отстранение россиян МОК санкцией, назвав его «правомерным решением».

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