CAS отказался рассматривать апелляции отстраненных от Олимпиады россиян

Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов и семи членов их окружения на недопуск к Олимпийским играм 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте суда.

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Шансов поехать на Олимпиаду лишились шорт-трекистка Татьяна Бородулина, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, а также прыгун с трамплина Дмитрий Васильев. Помимо спортсменов в CAS обратились главный тренер сборной России по конькобежному спорту Константин Полтавец, тренеры российских конькобежцев Павел Абраткевич, Виктор Сивков, старшие тренеры сборной России по скелетону Анатолий Челышев и Евгений Зыков, главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан, а также врач сборной России по бобслею Анна Вычик.

Комиссия в составе Мохамеда Абдель-Рауфа (Египет), Лоуренса Буассона де Чазерна (Швейцария) и Цзиньвона Парка (Корея) решила, что дело не входит в их юрисдикцию, и отказалась его рассматривать.

Ранее Международный олимпийский комитет признал всех шестерых виновными в нарушении антидопинговых правил и пожизненно отстранил их от Олимпиад. Позднее CAS аннулировал это решение, снизив срок дисквалификации: спортсмены пропустят только Игры в Пхенчхане.

Олимпиада продлится с 9 по 25 февраля 2018 года.

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