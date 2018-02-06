Российские спортсмены продолжили борьбу с МОК

В суд первой инстанции трибунала Лозанны с иском к Международному олимпийскому комитету (МОК) обратились 32 российских спортсмена. Об этом 6 февраля сообщает ТАСС.

Среди атлетов, решивших оспорить решение МОК в судебном порядке, — обладатель золотой медали на Играх в Сочи биатлонист Антон Шипулин и шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан.

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«В качестве оснований для иска указаны непрозрачный характер примененных критериев, дискриминация по принципу гражданства, противоправный характер решения, а также невыполнение вердикта CAS, нанесение ущерба репутации, достоинству и профессиональной карьере. В целях недопущения непоправимых последствий спортсмены потребовали принятия срочных обеспечительных мер. В иске содержится ходатайство провести слушание в Лозаннском суде 7 февраля 2018 года», — говорится в заявлении швейцарской юридической компании Schellenberg Wittmer Ltd.

5 февраля в МОК объявили о недопуске российских спортсменов к Олимпийским играм-2018, несмотря на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), аннулировавшего их пожизненную дисквалификацию. Ранее МОК принял решение пожизненно отстранить отечественных атлетов от Игр за нарушение антидопинговых правил на ОИ в Сочи. Прямых доказательств вины спортсменов в комитете не привели.

Олимпийские игры в Пхенчхане стартуют 9 февраля.

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