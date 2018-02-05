Комиссия МОК отказалась пустить на Олимпиаду оправданных CAS россиян

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и 2 тренерам, ранее пожизненно отстраненным от участия в играх за нарушение антидопинговых правил, но оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS). Решение опубликовано на сайте МОК.

В документе отмечается, что CAS решил снять запрет на участие в Олимпиадах вообще. Но это вовсе не означает, что они должны принять участие в Играх уже в этом году. Поэтому комиссия МОК единогласно решила не приглашать россиян в Пхенчхан.

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Ранее Спортивный арбитражный суд полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены.

Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашение на Олимпиаду-2018 на 15 человек: на 13 спортсменов и 2 тренеров.

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