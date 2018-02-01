Россия вернется на первое место Олимпиады-2014

Российская сборная вновь займет первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).
Суд вернул золото Александра Легкова в лыжных гонках и Александра Третьякова в скелетоне. Тем самым в активе российской сборной снова будет 11 золотых медалей.
Ранее 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Суд аннулировал санкции, наложенные Международным олимпийским комитетом (МОК), возвращая их результаты, показанные на Играх-2014.
24 ноября 2017 года Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи. Это случилось после того, как Зубков был лишен двух золотых наград.
Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. Сборная России одержала победу в медальном зачете с 13 золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми медалями.