Россия вернется на первое место Олимпиады-2014

Российская сборная вновь займет первое место в медальном зачете Олимпийских игр 2014 года в Сочи после решения Спортивного арбитражного суда (CAS).

Суд вернул золото Александра Легкова в лыжных гонках и Александра Третьякова в скелетоне. Тем самым в активе российской сборной снова будет 11 золотых медалей.

Материалы по теме Докатились Кто виноват в олимпийском позоре России

Ранее 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 россиян, аннулировав их пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. Суд аннулировал санкции, наложенные Международным олимпийским комитетом (МОК), возвращая их результаты, показанные на Играх-2014.

24 ноября 2017 года Россия потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи. Это случилось после того, как Зубков был лишен двух золотых наград.

Олимпийские игры в Сочи проходили с 7 по 23 февраля 2014 года. Сборная России одержала победу в медальном зачете с 13 золотыми, 11 серебряными и 9 бронзовыми медалями.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!