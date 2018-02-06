МОК уличил очередных российских спортсменов в употреблении допинга

Глава комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на Игры в Пхенчхан Валери Фурнейрон рассказала о новых атлетах, чьи имена связаны с допингом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Наша задача — не допустить до соревнований тех спортсменов, которые подозревались в употреблении запрещенных препаратов. Мы исключили 50 тренеров и 10 членов медицинского штаба российской делегации. Мы также нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах», — заявила Фурнейрон.

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5 февраля президент МОК Томас Бах назвал причины недопуска оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане. По его словам, решение CAS в отношении атлетов недостаточно для получения приглашения на Игры.

1 февраля CAS отменил решение МОК о пожизненной дисквалификации 28 российских спортсменов и восстановил их результаты с ОИ-2014. Еще 11 атлетов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, для них пожизненную дисквалификацию заменили на отстранение от Игр-2018. Вопрос допуска россиян до ОИ-2018 решался комиссией МОК, чья работа основывалась на докладах Всемирного антидопингового агентства.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Российские спортсмены примут участие в Играх под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».

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