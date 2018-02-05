Президент МОК объяснил нежелание приглашать на Игры оправданных россиян

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему оправданные Спортивным арбитражным судом (CAS) российские атлеты не получили приглашения на Игры в Пхенчхане. Его слова приводит RT.

«Мы не могли не разрешить "чистым" российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх и разработали специальную программу индивидуального отбора. Каждый из российских атлетов проходил тщательную проверку перед тем, как получить приглашение. CAS принял неутешительное решение, но одного отсутствия санкций недостаточно для приглашения на Олимпиаду», — заявил Бах.

Функционер добавил, что допуск «чистых» атлетов на ОИ-2018 служит для защиты интересов спортсменов из других стран.

Ранее 5 февраля Бах раскрыл подробности работы комиссии, занимавшейся вопросом допуска российских спортсменов на Олимпиаду 2018 года. По его словам, дела изучались анонимно, члены комиссии не знали, чей случай рассматривают.

ОИ-2018 пройдут с 9 по 25 февраля. В Южной Корее российские спортсмены выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».

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