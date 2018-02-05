Глава МОК рассказал о процедуре допуска оправданных россиян на Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рассказал, что комиссия, решавшая вопрос о допуске российских спортсменов на Олимпийские игры 2018 года, рассматривала анонимные данные об атлетах. Слова функционера приводит ТАСС.

«Комиссия в очередной раз проделала большую работу, проверяя дела анонимно. Это означает, что они не знали, какая информация принадлежит тому или иному спортсмену. У них было только число и доступ к различным источникам информации», — заявил Бах.

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По его словам, комиссия работала «очень скрупулезно, последовательно и честно по отношению ко всем спортсменам».

Ранее 5 февраля комиссия по допуску под руководством Валери Фурнейрон отказалась выдавать приглашения 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 1 февраля. По мнению членов комиссии, отмена пожизненных дисквалификаций не означает, что атлеты должны принимать участие в Олимпиаде-2018.

Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В Южной Корее российские спортсмены выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».

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