WADA сорвало тренировку сборной России по хоккею в Пхенчхане

Офицеры Всемирного антидопингового агентства (WADA) сорвали тренировку женской сборной России по хоккею. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает «Матч ТВ».

Перед началом занятия допинг-офицеры увели 16 спортсменок, которые должны были сдать анализы. Часть из них не успела освободиться к началу тренировки, из-за чего тренеры не сумели провести полноценное занятие.

Материалы по теме «Это настоящий садизм» Россиян лишают Олимпиады. И дело не в допинге

Ранее 5 февраля комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) отказала в приглашении на Олимпиаду в Пхенчхане 13 российским спортсменам и двум тренерам, которых ранее оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). По мнению комиссии, снятие пожизненной дисквалификации с атлетов не означает, что они должны принять участие в Играх уже в этом году.

Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Хоккейный турнир начнется 10-го и завершится 22 февраля. Россиянки первый матч проведут с девушками из Канады. В Южной Корее отечественные спортсмены выступят под олимпийским флагом в специальном статусе «Олимпийский атлет из России».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!