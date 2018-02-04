Назван знаменосец россиян на открытии Олимпиады

На открытии Игр в Пхенчхане флаг Международного олимпийского комитета (МОК), под которым выступят российские спортсмены, понесет волонтер. Об этом сообщает ТАСС.

«Олимпийский флаг, под которым на церемонии открытия выйдет команда олимпийских атлетов из России, будет нести волонтер, назначенный оргкомитетом Игр», — заявил руководитель делегации олимпийских спортсменов из России Станислав Поздняков.

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РИА Новости 24 января сообщило, что МОК запретил демонстрировать российский триколор на трибунах во время Игр-2018. Комитет опроверг эту информацию, отметив, что согласно памятке, выпущенной в ноябре 2017-го, болельщики могут использовать российский флаг.

В декабре МОК отстранил сборную России от участия в Играх 2018 года. Российские атлеты, которые не нарушали антидопинговые правила, выступят под олимпийским флагом. Спортсмены и представители российской делегации не смогут во время соревнований использовать триколор страны и другую национальную символику.

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