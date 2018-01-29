Ковальчук отказался читать правила МОК

Хоккеист Илья Ковальчук заявил, что не читал правил, разработанных Международным олимпийским комитетом (МОК) для олимпийских атлетов из России, и не собирается делать этого в будущем. Его слова приводит RT.

«Я правила МОК не читал и читать не буду. У нас есть цель на ОИ-2018 — и мы должны чуть-чуть замкнуться и быть той семьей, которая у нас есть в раздевалке. Не нужно отвлекаться на слухи, думать о том, как кто себя называет», — отметил Ковальчук.

Материалы по теме Питер решает Почему хоккейная сборная России почти целиком состоит из игроков одного клуба

По его словам, у российских хоккеистов «горят глаза». «У нас команда сплоченная, состоит из молодых и опытных спортсменов. Так что у нас есть все для успешного выступления», — подытожил нападающий.

Ранее 29 января главный тренер национальной команды Олег Знарок назначил форварда Павла Дацюка капитаном хоккейной сборной олимпийских атлетов из России. Дацюк наряду с Ковальчуком и защитником Вячеславом Войновым — единственные игроки команды, имеющие опыт выступления на Олимпийских играх.

В декабре 2017-го МОК отстранил сборную России от Олимпиады в Пхенчхане за нарушение антидопинговых правил. Отечественные атлеты отправятся на Игры в статусе «Олимпийских атлетов из России». Для них разработан ряд специальных правил поведения: они должны отказаться от публичной демонстрации национального флага, гимна, эмблемы и символов в местах проведения соревнований и в своих аккаунтах в соцсетях, а также от участия в «альтернативных» церемониях награждения.

Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!