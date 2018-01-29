Хоккейная сборная олимпийских атлетов из России обзавелась капитаном

Нападающий Павел Дацюк станет капитаном хоккейной сборной олимпийских атлетов из России на Играх 2018 года. Об этом сообщил главный тренер команды Олег Знарок. Его слова в понедельник, 29 января, приводит «Чемпионат.com».

«Капитаном сборной будет Дацюк, ассистентов капитана назовем позже», — сказал Знарок.

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25 января наставник назвал состав команды, которая сыграет в Пхенчхане. В заявку вошли 25 игроков. В ней не оказалось защитников Антона Белова, Алексея Береглазова и Михаила Науменкова, а также нападающих Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина, которые не получили приглашения от Международного олимпийского комитета (МОК).

Также на Олимпиаду не поедут хоккеисты, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). В апреле 2017-го НХЛ отказалась отпускать их на соревнования в Пхенчхане и составила календарь без перерыва на Игры. Такая ситуация сложилась из-за того, что МОК не согласился компенсировать лиге финансовые потери от участия игроков в Олимпиаде.

Игры в Южной Корее пройдут с 9 по 25 февраля.

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