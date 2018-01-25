Назван состав сборной России по хоккею на Олимпиаду

Главный тренер сборной России Олег Знарок назвал состав команды на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

В заявку вошли 25 игроков.

Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Магнитогорск), Илья Сорокин (ЦСКА), Игорь Шестеркин (СКА).

Защитники: Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Динар Хафизуллин (все — СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко, Никита Нестеров (все — ЦСКА).

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Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все — СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все — ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург» Магнитогорск).

23 января Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил от участия в Играх защитников сборной России Антона Белова, Алексея Береглазова и Михаила Науменкова, а также нападающих Сергея Плотникова и Валерия Ничушкина. Тренерский штаб российской сборной вместе с главным тренером получил приглашение от организации.

В Играх также не примут участия представители Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В апреле минувшего года лига отказалась отпускать их на Олимпиаду в Пхенчхане и составила календарь без перерыва на Игры. Это случилось из-за того, что МОК отказался компенсировать НХЛ финансовые потери от участия хоккеистов в Олимпиаде.

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