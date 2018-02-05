МОК сделает из россиян пример нетерпимости к допингу

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что российские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх 2018 года, станут примером нетерпимости к допингу. Слова функционера приводит ТАСС в понедельник, 5 февраля.

«Приглашенные на Игры российские спортсмены могут стать послами нового поколения, образцами для изменений в культуре российского спорта. Они могут показать своим коллегам, что, если вы чисты, никакие санкции за нарушения других к вам применены не будут», — заявил Бах.

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По словам президента МОК, специальная группа будет наблюдать за россиянами во время Игр, после чего вынесет свои рекомендации. «Теперь все зависит от российской стороны и от того, хотят ли они возвращения в олимпийское движение», — подчеркнул Бах, отметив, что комитет остается «якорем стабильности», несмотря на коррупционные и допинговые скандалы.

Ранее 5 февраля комиссия МОК по допуску россиян на Игры отказалась выдавать приглашения 13 спортсменам и 2 тренерам, которых Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 1 февраля. По словам Баха, комиссия рассматривала анонимные данные об атлетах.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля. В церемонии открытия, которая состоится в Пхенчхане, не примут участия ряд российских спортсменов.

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