Шесть российских сборных отказались от участия в церемонии открытия Олимпиады

Российская команда по биатлону не примет участия в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года. Об этом сообщил тренер сборной Рикко Гросс, передает в понедельник, 5 февраля, «Спорт-Экспресс».

Помимо биатлонистов, от участия отказались хоккеисты (команда находится на сборах в городе Анянь), фигуристы (спортсмены участвуют в командных соревнованиях), шорт-трекисты и саночники (на следующий день после открытия им предстоит выйти на лед), а также команда по керлингу (сборная прилетит в Южную Корею на следующий день после церемонии).

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Открытие состоится 9 февраля на Олимпийском стадионе в Пхенчхане. Всего в Южную Корею приедут 169 российских спортсменов, которые выступят под олимпийским флагом и в специальном статусе «Олимпийский атлет из России». Знаменосцем на церемонии будет волонтер, которого назначит оргкомитет Игр.

Ранее, 5 февраля, комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Валери Фурнейрон отказалась выдавать приглашения 13 российским спортсменам и 2 тренерам, которых Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 1 февраля. По словам президента МОК Томаса Баха, комиссия рассматривала анонимные данные об атлетах.

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