Российские хоккеисты не примут участие в церемонии открытия Олимпиады

Российские хоккеисты не примут участие в церемонии открытия Олимпийских игр 2018 года, которая пройдет в Пхенчхане 9 февраля. Об этом в понедельник, 29 января, сообщает RT.
В момент открытия Игр команда Олега Знарка будут готовиться к турниру на сборе в Аняне, который продлится с 5 по 10 февраля. В последний день сбора отечественные хоккеисты проведут матч против Южной Кореи.
Ранее 29 января стало известно, что Знарок назначил капитаном российской команды нападающего санкт-петербургского СКА Павла Дацюка. 39-летний форвард — один из трех хоккеистов сборной (наряду с Ильей Ковальчуком и Вячеславом Войновым), имеющих опыт выступлений на Олимпийских играх.
Сборная России отстранена от Олимпиады-2018 решением Международного олимпийского комитета (МОК). На церемониях открытия и закрытия Игр отечественные спортсмены пройдут под олимпийским флагом.
Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля.