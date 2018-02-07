Немецкий биатлонист сравнил оправдание российских олимпийцев с плевком в лицо

Биатлонист сборной Германии Арнд Пайффер выразил недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов, отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК). Его слова приводит Spiegel.

«Это фарс, потому что лыжник Александр Легков и скелетонист Александр Третьяков после вердикта CAS могут вновь стать олимпийскими чемпионами. Это как плевок в лицо всем "чистым" спортсменам», — заявил Пайффер.

По мнению биатлониста, вина российских спортсменов полностью доказана. «В Сочи систематически проводились махинации с допинг-пробами. Российские спортсмены в прошлом уже были замешаны в допинг-скандалах. Нужно быть очень наивными, чтобы думать, что на домашних Играх ничего такого не происходило, ведь там допинг-пробами занимались российские специалисты», — отметил он.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции Легкова, Третьякова, а также еще 26 российских атлетов и восстановил их результаты, показанные на Олимпиаде в Сочи. Вследствие этого Олимпийский комитет России попросил МОК прислать им приглашение на Игры в Пхенчхан, однако комитет отказал россиянам.

Пайффер — четырехкратный чемпион мира и серебряный призер зимних Олимпийских игр 2014 года в эстафете.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!