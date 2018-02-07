Американскую спортсменку разозлило оправдание российских олимпийцев

Американская биатлонистка Сюзан Данкли выразила недовольство решением Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов, отстраненных Международным олимпийским комитетом (МОК). Слова спортсменки в среду, 7 февраля, приводит «Чемпионат.com».

«Я очень разочарована решением CAS. Игры в Сочи были испорчены этими допинговыми махинациями. И видеть сейчас подобное решение очень неприятно», — заявила Данкли.

Биатлонистку расстроило текущее положение дел в профессиональном спорте. «В прошлом году я не была уверена, что спортсмены, выступающие вместе со мной, "чисты". Я переживаю о будущем нашего вида спорта, о следующем поколении. Если у меня будут дети, я не знаю, захочу ли, чтобы они занимались спортом в такой ситуации», — добавила она.

1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских атлетов и восстановил их результаты, показанные на Олимпиаде в Сочи. Вследствие этого Олимпийский комитет России попросил МОК прислать им приглашение на Игры в Пхенчхане, однако комитет отказал россиянам.

Данкли — серебряный призер чемпионата мира 2017 года в масс-старте. Она единственная американка, выигравшая медаль мирового первенства в индивидуальных гонках.

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