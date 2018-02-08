Потерявший шансы попасть на Олимпиаду Кулижников прокомментировал решение CAS

Лишившийся шансов поехать на Олимпиаду в Пхенчхан конькобежец Павел Кулижников прокомментировал отказ Спортивного арбитражного суда (CAS) рассматривать апелляции российских спортсменов, не допущенных до Игр в Пхенчхане. Слова конькобежца в четверг, 8 февраля, цитирует «Р-Спорт».

«Да я все прекрасно понимал, знал, к чему все это идет, ехать на Олимпийские игры после всего этого я не собирался. Устроили закрытую вечеринку, вот пускай в ней сами и участвуют. Я не хотел бы туда ехать ни под каким предлогом. Но я не осуждаю тех, кто едет, ни в коем случае. У каждого свое мнение, своя позиция. Моя — такая. И за всех, кто поедет, я буду болеть», — заверил Кулижников.

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Ранее 8 февраля CAS отказался рассмотреть апелляции шести российских спортсменов и семи членов их окружения (врачей и тренеров) на недопуск до Олимпиады-2018. Шансов выступить в Пхенчхане помимо Кулижникова лишились шорт-трекистка Татьяна Бородулина, конькобежец Денис Юсков, биатлонисты Александр Логинов и Ирина Старых, а также прыгун с трамплина Дмитрий Васильев.

Кулижников — трехкратный чемпион мира на отдельных дистанциях, двукратный чемпион мира в спринте, двукратный чемпион Европы (на дистанции 1000 метров и в командном спринте). В 2012 году в допинг-пробе конькобежца обнаружили следы запрещенного препарата метилгексанамина, за что спортсмен получил двухлетнюю дисквалификацию. В 2016 году он стал одним из фигурантов мельдониевого скандала, но позднее ему удалось оправдаться.

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